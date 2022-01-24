Мостовой отреагировал на известие о создании женской команды "Спартак"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о планах московского клуба создать женскую команду.
"Неплохо. Действительно, неплохо. Думаю, что много девушек согласятся играть за женскую команду "Спартак", потому что все знают, что "Спартак" — это бренд, пускай пока в мужском футболе, но женский же тоже развивается, я думаю, что здесь главное — набрать команду. Мне было бы интересно посмотреть за спартаковскими девчонками. Только как будет выглядеть этот набор или отбор, вот это хотелось бы увидеть или посмотреть. Все-таки немного у нас девчонок занимается, играет в футбол, поэтому, конечно, интересно посмотреть", - написал Мостовой в своем телеграм-канале.
Напомним, что Мостовой в бытность футболистом выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 годы. В составе "красно-белых" он дважды становился чемпионом СССР.
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