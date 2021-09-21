Мостовой отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Дзюба все правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то ещё какие-то истории. Вот и сказал: «пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.

Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).

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