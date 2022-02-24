Мостовой отреагировал на отказ Польши от матча с Россией в стыках ЧМ-2022

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что сборная Польши отказывается ехать в Россию на полуфинальный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Что мы можем сделать? Конечно, они ищут разные лазейки. Надеюсь, ничего более серьезного не произойдет. Я за последние 2-3 часа общался со многими людьми, все в ужасе и шоке. Ясно, что соглашаться на перенос на нейтральное поле никто не будет. Для нашей сборной игра дома — преимущество. Другое дело, что решает ФИФА. Если так решат, то что поделать? Надо будет ехать и играть", — приводит слова Мостового Sport24.

Матч между сборными России и Польши запланирован на 24 марта.

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