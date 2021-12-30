Мостовой отреагировал на переход Классена в "Спартак"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о переходе в московский клуб российского защитника австрийского "Тироля" Леона Классена.
"То, что Классен молодой — хорошо. То, что Леон не особо известный — плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Тем более если мы узнаем цену, может быть, все перевернется. У "Спартака" есть своя академия, "Спартак-2", и, может, стоило там посмотреть. Там и платить не надо. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
По данным портала Transfermarkt, российский клуб заплатил за футболиста 900 тысяч евро. Классен подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2025 года.
21-летний Классен родился в Германии, но имеет российские корни. С 2017 года вызывается в российские сборные разных возрастов.
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