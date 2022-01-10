Мостовой отреагировал на переход Сергеева в "Зенит"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в петербургский "Зенит".
"То, что футболист русский, — это хорошо. Нужен ли он "Зениту"? Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы понимаем, что уровень футболистов в "Зените" выше. Сергеев пока еще сыроват. Непонятно, уйдет или нет Азмун. Вряд ли будет делаться ставка в нападении на него. Поэтому для меня трансфер остается загадкой. У "Зенита" же амбиции что-то выиграть в Европе, поэтому выглядит странно, что сначала покупают Клаудиньо, а потом Сергеева", — приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 2,2 миллиона евро. Футболист подписал с "Зенитом" контракт до лета 2025 года.
26-летний Сергеев является воспитанником Череповецкого футбола. За "Крылья Советов" он выступал с 2020 года. Ранее играл за "Череповец-Аист", "Строгино", "Ригу", "Тамбов" и "Торпедо". В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
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