Мостовой отреагировал на победу сборной России над Словенией
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о победе сборной России над командой Словении (2:1) в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Играли не так плохо, как со Словакией. Начало было не совсем хорошее, но два стандарта сыграли свою роль. Хорошо, что быстро забили эти два мяча, это хорошая фора. Потом нас давили, но не вышло. Все для нас складывается удачно. Нам много везет? Да, то в свои забивают, то у соперника голы не засчитывают. Бывает такое. Но давайте не будем называть Карпина фартовым тренером, недавно Черчесова уже таким считали. Меньше надо на тему тренера говорить, а больше про команду, игроков – играют же они. А у нас привыкли возвысить, а потом – как обычно", – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.
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