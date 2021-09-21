Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" от ЦСКА

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Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" от ЦСКА

Фото инстаграм Александра Мостового

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал результат вчерашнего дерби между "красно-белыми" и ЦСКА (0:1).

"Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что "Спартак" по игре в принципе никому не уступает. Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар", - сказал Мостовой.

ЦСКА взял верх над "Спартаком" благодаря голу Антона Заболотного на 82-й минуте.

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