Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении "Спартака" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3).
"Отмененный гол Игнатова – какая это рука? Руки у нас есть у всех: "Спартак" обокрал, сделал несколько шикарных передач, забив гол. Они возвращаются и отменяют.
Пенальти с Полозом: человек кидает мяч и ныряет туда, прыгая на ногу защитника. А что защитник должен делать? Давайте отменим единоборства, борьбу. Входит игрок в штрафную площадь, защитник вообще не имеет права отнимать мяч. Никто не спорит с последним моментом в добавленное время – Жиго попал по ноге.
Почему-то спорные решения не в пользу "Спартака". Посмотрите, сколько моментов таких! Говорят, что "Спартак" находится на 10-м месте, конечно, он будет там, если со второго тура таких спорных решений было много", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Стоит отметить, что "Спартак" в настоящее время всего на три очка опережает зону переходных матчей.
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