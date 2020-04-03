Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о мечте выступать за "Реал"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой не понимает, почему заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы о мечте выступать за мадридский "Реал" вызвало такой резонанс.

"Артём у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в "Реал". Да и вообще сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки. Если бы ему было 22 или 23 года, я бы мог ещё ответить как-то серьёзно. Сейчас не стоит ему что-то менять. Да и как задумываться об изменениях, сейчас все живут сегодняшним днём и на неделю вперёд", - сказал Мостовой.

Ранее Дзюба неоднократно заявлял о желании поиграть в АПЛ. Его контракт с "Зенитом" истекает летом, однако, скорее всего, он продлит соглашение и откажется от идеи попробовать свои силы за границей.

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