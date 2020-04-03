Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о мечте выступать за "Реал"
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой не понимает, почему заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы о мечте выступать за мадридский "Реал" вызвало такой резонанс.
"Артём у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в "Реал". Да и вообще сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки. Если бы ему было 22 или 23 года, я бы мог ещё ответить как-то серьёзно. Сейчас не стоит ему что-то менять. Да и как задумываться об изменениях, сейчас все живут сегодняшним днём и на неделю вперёд", - сказал Мостовой.
Ранее Дзюба неоднократно заявлял о желании поиграть в АПЛ. Его контракт с "Зенитом" истекает летом, однако, скорее всего, он продлит соглашение и откажется от идеи попробовать свои силы за границей.
Не пропустите: Футбольный агент Ткаченко отреагировал на слова Дзюбы. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов
-
Тиаго Силва рассказал, в какой клуб рассчитывает перейти в будущем
-
Защитник "Сочи" не пойдёт на урезание зарплаты
-
Флик прокомментировал продление контракта с "Баварией"
-
Трансферный бюджет "Тоттенхэма" будет урезан из-за коронавируса
-
1
Игроки "Динамо" отказались сокращать зарплату на условиях клуба
-
"Добро пожаловать на Запад": Демба Ба выступил с критикой идеи тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
-
1
Флик заключил с "Баварией" трёхлетний контракт
-
1
Клубы АПЛ приняли два важных решения по итогам совместной видеоконференции
-
1
Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза
-
1
Прядкин подвёл итоги совещания клубов РПЛ
-
Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о мечте выступать за "Реал"
-
Мане - лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports
-
Назван самый пессимистичный сценарий возобновления сезона РПЛ
-
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон создал фонд для борьбы с коронавирусом
-
Слуцкий - о самоизоляции: "Я мучаюсь"
-
1
Руководство, тренеры и футболисты "Баварии" отказались от 1/5 своей зарплаты
-
1
Головин прилетел в Россию и находится на карантине
-
Дрогба вслед за Это'О подверг критике идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14