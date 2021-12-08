Мостовой отреагировал на возможное назначение Тедеско тренером "РБ Лейпцига"

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Мостовой отреагировал на возможное назначение Тедеско тренером "РБ Лейпцига" Фото: инстаграм Александра Мостового

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско тренером "РБ Лейпцига".

"Отличная работа агентов. Сейчас много от них зависит. Тедеско не уровень "РБ Лейпцига". Однако последнее время в футболе происходят такие вещи, что перестаешь уже удивляться. Зато будет работать в своей стране. Перспектив выиграть Бундеслигу после назначения Тедеско больше не появилось. Пока есть такая "Бавария" - без шансов. Однако "Лейпциг" вне зависимости от тренера будет в топ-4. Состав у них очень хороший.

Сейчас команда идет на 11-м месте. Понятно, что они поднимутся в любом случае. Там собраны прекрасные футболисты. Пригласит ли Тедеско кого-то из "Спартака"? Конечно, нет. Если бы он возглавил "Герту", например, то еще можно было бы рассуждать. Однако "Лейпциг" слишком хорошо укомплектован. Никто из "Спартака" там не заиграет", - приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года.

Читайте также: Источник: переговоры между Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадии. | http://soccernews.ru
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