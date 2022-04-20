Мостовой отреагировал на вылет "Зенита" из Кубка России

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о вылетел "Зенита" из Кубка России после поражения в матче 1/4 финала Кубка России с владикавказской "Аланией" (2:2, 5:6 по пенальти).

"Зенит", конечно, сам виноват. Другое дело, что "Аланию" надо похвалить и поздравить. Они на морально-волевых при счёте 1:2 сравняли в концовке с шикарного штрафного. Команда высокого уровня, как "Зенит", не имеет права так ходить в концовке игры. Но правило без дополнительного времени играет на руку командам ниже уровнем. Было бы дополнительное, «Зенит» мог бы добить. У «Зенита» первый тайм вообще плохой был. Во втором тайме заменами что-то поменяли и забили. Но этого слишком мало для того, чтобы проходить дальше", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Соперник "Алании" определится по результатам жеребьевки, которая пройдёт 21 апреля 2022 года.

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