Мостовой: "Ожидал, что со сборной Ирана будет трудно"

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Мостовой: "Ожидал, что со сборной Ирана будет трудно"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Ожидал, что со сборной Ирана будет трудно. Так оно и получилось. Первый тайм выдался тяжелым. Наши соперники очень хорошо выступили в обороне, неожиданно для наших. Иранцы неплохо сыграны, опытны. Если говорить о сборной России, то с выходом на поле Кузяева и Полоза игра изменилась. В атаке стали действовать интересней.

Смолов и Кокорин – лучшие на данный момент игроки атаки в России. Другое дело, что они столкнулись с плотной обороной, поэтому пришлось нелегко. В целом, игра оставила оптимистичные настроения", - приводят слова Мостового российские СМИ.

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