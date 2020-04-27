Мостовой почеканил мяч необычным образом
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой показал в инстаграме, как чеканит мяч сидя в кресле и на полу.
"В прошлом видео просили включить левую, а можно не только ее, но и голову", - написал Мостовой.
Экс-футболист за карьеру играл за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Кроме того, защищал цвета сборной СССР и России.
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Тамбов
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|25
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|22
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|Оренбург
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|22
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