Мостовой почеканил мяч необычным образом

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Мостовой почеканил мяч необычным образом

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой показал в инстаграме, как чеканит мяч сидя в кресле и на полу.

"В прошлом видео просили включить левую, а можно не только ее, но и голову", - написал Мостовой.

Экс-футболист за карьеру играл за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Кроме того, защищал цвета сборной СССР и России.

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