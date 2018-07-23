Мостовой: "Почему Головин до сих пор не уехал в Европу?"

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Мостовой: "Почему Головин до сих пор не уехал в Европу?"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о слухах относительно будущего полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Почему он до сих пор не уехал? Если уж все так в нем заинтересованы… До этого Смолова года два продавали, а сейчас на него спустили всех собак за то, что не забил пенальти хорватам и провалил чемпионат. Смотрите, сколько лет у нас уже никто не играет за границей! Пять-шесть точно… Поэтому как только начинаются подобные разговоры, значит, все - дальше тишина, трансферов не будет. Просто набивают цену, поскольку и в России футболистов так не плохо кормят. Хотя очень бы хотелось посмотреть, как наши ребята проявят себя в зарубежных клубах", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Мостовой поделился ожиданиями от выступления "Спартака" в новом сезоне. | soccernews.ru

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