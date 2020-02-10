Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты"

Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил игру Фёдора Смолова в матче 23-го тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что российский нападающий впервые вышел в стартовом составе "небесных" и провёл на поле 88 минут, не отличившись результативными действиями.

"Ещё в субботу знал, что Смолов выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять "Сельте" уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Фёдор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для "Сельты" сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внёс свой вклад в победу.

Болельщики тепло его встретили? Фанаты "Сельты" будут любить русских ещё лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Какие у меня были эмоции, когда дебютировал? Сравнивать неправильно, ту "Сельту" ещё никто не знал. Благодаря мне и Карпину её все стали знать. Тем более я пришёл туда уже после шести-семи лет игры в Европе, поэтому воспринял спокойно", - сказал Мостовой.

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