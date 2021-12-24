Мостовой поделился мнением о Fan-ID

Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Совета Федераций одобрить закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

"Однозначного ответа, конечно, нет. Сомнительное решение. Я когда узнал, что собираются их вводить, то немножко удивился. Если рассматривать этот проект с точки зрения введения каких-то ограничений для обеспечения безопасности, так как в непростое время живем, может быть, это правильно. Так получится быстрее выявлять нарушителей. Но, с другой стороны, мы все знаем, что на всех стадионах давно уже камеры висят чуть ли не на каждом кресле. Вычислить можно кого угодно. Но это все равно ущемляет права болельщиков. И из этих соображений многие даже не хотят оформлять эти паспорта и собираются игнорировать посещение. Поэтому однозначного мнения нет: кто-то будет за, а кто-то — против.

Я ничего не могу сказать, так как не понял: те, кто сделал этот закон, как они его аргументируют? В чем его преимущество? Они должны были сказать: "Вот мы создаем закон для того-то и для того-то. Будем штрафовать вот за это". А я пока этого не услышал. Непонятно, зачем они его ввели. Из-за пандемии? Это бред. Можно просто стадион закрыть и не пускать никого", — приводит слова Мостового RT.

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