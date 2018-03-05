Мостовой поделился мнением о матче "Локомотив" - "Спартак"

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Мостовой поделился мнением о матче "Локомотив" - "Спартак"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой дал оценку матчу 21-го тура РФПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".

"Как и предполагалось, учитывая погодные условия и состояние поле, было много борьбы. Я ничего другого и не ожидал, поэтому перед игрой спрогнозировал ничью. Правда, думал, что будут голы и счёт 1:1, но в таких условиях легче не проиграть. Обе команды пытались забить, но поле не позволяло действовать на максимуме своих возможностей" - сказал Мостовой.

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