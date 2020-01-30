Мостовой поделился мнением о переходе Смолова в "Сельту"

Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой высказался о переходе нападающего "Локомотива" Федора Смолова в испанский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Очень приятно удивлён! "Сельте" нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести. Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.



С удовольствием готов посоветовать Фёдору пару хороших ресторанов. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу", - сказал Мостовой.

Мостовой выступал в "Сельте" с 1996 по 2004 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Интертото и был финалистом Кубка Испании.

После 21 тура Примеры "Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице.

А еще: Официально: Смолов перешел в "Сельту"| http://soccernews.ru