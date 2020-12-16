Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"

Теги александр мостовойспартак москвазенит санкт-петербургсергей карасев

Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал чего ждет от игры "Зенита" и "красно-белых" в главном матче тура.

"Назову его - матч года! Половина сезона уже сыграна, и при победе питерцы получат гандикап в шесть очков. Это очень много для нашего чемпионата. Однако, если выиграет "Спартак", то интрига вспыхнет с новой силой.

Большинство соперников, наверное, будет болеть за ничью. Тогда еще несколько клубов смогут принять участие в чемпионской гонке. Но я все таки считаю "Зенит" фаворитом, у него все выздоровели – и Малком, и Азмун, и Дзюба.

Меня немного настораживает момент судейства. Карасев уже давно судит,мы знаем его стиль. Казалось бы -  судья международного уровня, но есть грешок – очень много спорных пенальти и решений, которые трактуются не по-футбольному", – передает слова Мостового ТАСС.

Напомним, матч "Зенита" и "Спартак" состоится сегодня, 16 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Читайте также: Руководитель "Зенита" будет отправлен в отставку | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Билича уволили из "Вест Бромвича"

Билича уволили из "Вест Бромвича"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов