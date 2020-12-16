Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал чего ждет от игры "Зенита" и "красно-белых" в главном матче тура.

"Назову его - матч года! Половина сезона уже сыграна, и при победе питерцы получат гандикап в шесть очков. Это очень много для нашего чемпионата. Однако, если выиграет "Спартак", то интрига вспыхнет с новой силой.

Большинство соперников, наверное, будет болеть за ничью. Тогда еще несколько клубов смогут принять участие в чемпионской гонке. Но я все таки считаю "Зенит" фаворитом, у него все выздоровели – и Малком, и Азмун, и Дзюба.

Меня немного настораживает момент судейства. Карасев уже давно судит,мы знаем его стиль. Казалось бы - судья международного уровня, но есть грешок – очень много спорных пенальти и решений, которые трактуются не по-футбольному", – передает слова Мостового ТАСС.