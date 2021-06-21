Мостовой поделился мнением об игре России против Дании

Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался перед решающей игрой с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

"Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь чемпионат Европы. Непонятно, кому что надо: кто забьет, а кто нет. Если играем вничью, то в любом случает должны выйти. Проиграем – будут шансы и с третьего места попасть в плей-офф. Вспомните, как хорошо датчане играли в первых двух играх (против Финляндии и Бельгии - 0:1 и 1:2 соответственно), а наша сборная… Сами знаете.

Сейчас предстоит важный матч и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что все обострилось после первого тура. Никто же не подозревал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то все было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант – тянуть время", – сказал Мостовой.

Россия сыграет с Данией сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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