Мостовой поделился мнением об игре России против Дании

1 Теги чемпионат европыроссияалександр мостовой

Мостовой поделился мнением об игре России против ДанииФото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался перед решающей игрой с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

"Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь чемпионат Европы. Непонятно, кому что надо: кто забьет, а кто нет. Если играем вничью, то в любом случает должны выйти. Проиграем – будут шансы и с третьего места попасть в плей-офф. Вспомните, как хорошо датчане играли в первых двух играх (против Финляндии и Бельгии - 0:1 и 1:2 соответственно), а наша сборная… Сами знаете.

Сейчас предстоит важный матч и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что все обострилось после первого тура. Никто же не подозревал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то все было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант – тянуть время", – сказал Мостовой.

Россия сыграет с Данией сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

Также не пропустите: Лапорта мечтает о связке Месси-Роналду в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

t8snkaqczcco

Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, времмя и нервы. вот ---- https://s4.lv/unigate

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нидерланды разгромили Северную Македонию в матче Евро-2020

Нидерланды разгромили Северную Македонию в матче Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов