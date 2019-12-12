Мостовой поделился ожиданиями от матча "Краснодара" с "Хетафе"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Хетафе" - "Краснодар".

Отметим, что краснодарскому клубу необходимо будет выиграть в этой встрече, чтобы пройти в следующий этап турнира.

"Краснодар способен победить. Я бы не сказал, что "Краснодар" уступает "Хетафе". Бывает, что какой-то период у одной команды получается лучше, у другой - хуже. "Хетафе" устраивает ничья, и они прекрасно это понимают, но "Краснодар" будет пытаться победить, будет идти в атаку", - сказал Мостовой.

Матч "Хетафе" - "Краснодар" состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес". Начало - в 20:55 (мск).

У российского и испанского клуба после 5 туров по 9 очков в группе C.

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