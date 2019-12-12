Мостовой поделился ожиданиями от матча "Краснодара" с "Хетафе"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Хетафе" - "Краснодар".
Отметим, что краснодарскому клубу необходимо будет выиграть в этой встрече, чтобы пройти в следующий этап турнира.
"Краснодар способен победить. Я бы не сказал, что "Краснодар" уступает "Хетафе". Бывает, что какой-то период у одной команды получается лучше, у другой - хуже. "Хетафе" устраивает ничья, и они прекрасно это понимают, но "Краснодар" будет пытаться победить, будет идти в атаку", - сказал Мостовой.
Матч "Хетафе" - "Краснодар" состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес". Начало - в 20:55 (мск).
У российского и испанского клуба после 5 туров по 9 очков в группе C.
Не пропустите: "Краснодар" вылетел на матч с "Хетафе" с 8-часовым опозданием| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На памятник Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы
-
Хацкевич может возглавить "Ротор"
-
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Ричард Мастерс утвержден на посту исполнительного директора АПЛ
-
Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"
-
Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча "Краснодара" с "Хетафе"
-
2
Сборная России - фанатам: "Не матерись. Веди себя культурно"
-
2
Инфантино: "На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Нужно сделать систему прозрачнее"
-
На памятник Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы
-
Бентанкур сможет сыграть за "Ювентус" в матче с "Удинезе"
-
Виллиан считает, что скоро "Челси" с ним заключит новый контракт
-
Смордская: "Спартак" - главное разочарование РПЛ. Ещё немного - и в ФНЛ вылетит"
-
1
"Интер" хочет арендовать Видаля в зимнее трансферное окно
-
Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье
-
1
Хацкевич может возглавить "Ротор"
-
Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"
-
Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"
-
1
Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы
-
1
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино
-
Слуцкий выложил очередное забавное видео
-
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0