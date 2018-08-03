Мостовой поделился ожиданиями от матча "Локомотива" и "Спартака"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура РФПЛ между московскими "Локомотивом" и "Спартаком".

"Понятно, что игрокам обеих команд непросто войти в ритм после Чемпионата Мира. Но повышенная мотивация и атмосфера этого дерби должны будут придать соперникам дополнительных моральных сил, заставить их играть через "не могу". По крайней мере по первым матчам "Спартаку" и "Локомотиву" в самоотдаче не откажешь, хотя качество игры пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, матч в Черкизово будет более веселым, чем игра за Суперкубок между "Локо" и ЦСКА", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, "Спартак" повесил ценник на Промеса. | soccernews.ru