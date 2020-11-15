Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией

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Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от матча национальной команды против Турции в Лиге наций.

"Многих немного смутил матч с Молдовой. Хотя понятно, что эта встреча была не для всех нужная. Понятно, что ребят покритиковали, потому что даже в таком составе Молдову надо обыгрывать, ну или хотя бы гол забивать, - цитирует Мостового "Чемпионат". - Но с Турцией, конечно, мы так слабо не сыграем.

Недавно с турками играли, первый тайм был отличный, играли низом, а второй был провальным.

Для меня загадка, кто сегодня выйдет в нападении, в остальном состав понятен. Турки забивают, но и пропускают в каждом матче. Сегодня их устроит только победа. Для нас и ничья будет неплохим вариантом.

Сегодня вообще допускаю любой результат, все что угодно может произойти. Весь год такой, что уже не знаешь, чему удивляться. Коронавирусный футбол - он такой".

Матч 5-го тура Лиги наций Турция - Россия состоится сегодня, 15 ноября. Начало встречи - в 20:00 (мск).

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