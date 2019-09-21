Мостовой подвёл итоги работы Кононова в "Спартаке"

Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой дал оценку работе действующего главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

"Народная команда" потерпела четыре поражения подряд во всех турнирах, вылетев из Лиги Европы и опустившись в РПЛ на седьмое место.

"Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд - не приговор. Игры нет - вот беда. Что это было в Уфе? Да, "Спартак" - не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то - мизер. А то, что в конце едва не сравняли - банальный навал. 10 месяцев прошло - прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов", - написал Мостовой в инстаграме.

Напомним, что контракт Кононова со "Спартаком" истекает по окончании сезона. СМИ утверждают, что тренер уже пытался уйти в отставку, но владелец клуба Леонид Федун не подписал заявление об уходе.

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