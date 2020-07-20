Мостовой подвел краткие итоги выступления "Спартака" в сезоне-2019/20

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Мостовой подвел краткие итоги выступления "Спартака" в сезоне-2019/20

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу игры "Спартака" в текущем сезоне.

"Спартак" окончательно провалил сезон. 9-е место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру только, когда уже было поздно", - написал Мостовой в инстаграме.

Напомним, "Спартак" проиграл "Зениту" (1:2) в Кубке России и потерял возможность на попадание в еврокубковые матчи.

Не пропустите: Мостовой высказался о трёхматчевой дисквалификации Тедеско| http://soccernews.ru
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