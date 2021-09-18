Мостовой порассуждал об увольнении Витории из "Спартака"

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Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой оценил перспективы главного тренера "красно-белых" Руя Витории сохранить работу.

"Грозит ли Витории отставка? На данный момент вряд ли. Только, если "Спартак" проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдёт на крайние меры. Каковы шансы, что он останется? Если "Спартак" одолеет ЦСКА, то не уйдёт вовсе, так как победа над таким противником - это сразу скачок на вершину таблицы", - считает Мостовой.

Витория возглавил "Спартак" в мае, сменив Доменико Тедеско. Стороны заключили контракт на два года.

Команда провалила старт сезона, проиграв шесть из десяти матчей. В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на 9-м месте.

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