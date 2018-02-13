Мостовой: "Поверьте, я и сейчас бы в "Манчестер Сити" не затерялся"

Теги александр зинченкоманчестер ситиалександр мостовой

Мостовой: "Поверьте, я и сейчас бы в "Манчестер Сити" не затерялся"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил выступления украинского полузащитника Александра Зинченко за английский "Манчестер Сити".

"Он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80% времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь. Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов...

Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана - маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы "МС", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Базеля". | soccernews.ru

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