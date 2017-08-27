Мостовой: "Проблемы "Спартака", скорее всего, связаны с психологией"

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Мостовой: "Проблемы "Спартака", скорее всего, связаны с психологией"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой объяснил неудачи московского "Спартака" в нынешнем сезоне.

"В прошлом сезоне у "Спартака" присутствовал чемпионский фарт. Все мы видели, что во втором круге матчи вырывались на последних минутах. А сейчас эта удача отвернулась. Нельзя сказать, что "красно-белые" плохо играют... Многие игроки еще не могут отойти от чемпионской славы. "Спартак" же много лет ничего не выигрывал, и тут на них, что называется, свалилось. Скорее всего, дело в психологии", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии
Виктор

"Поздравляем" Спартак с этим АНТИ РЕКОРДОМ! Теперь вам понятно, как играет Спартак и тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Армейцы Хабаровска сыграли на ОТЛИЧНО по результату, при такой ситуации. Тактика на игру СКА полностью сработала. Автобус хабаровчан помог отстоять ОЧКО! Это заслуга всей команды, а не только вратаря! Вратарь делал своё дело и помог команде ОТОБРАТЬ очки у фальшивого чемпиона! В прошлом сезоне 2016/17 Спартак выехал за счёт судейского, календарного и административного ресурса РФС, а в этом сезоне эти номера не катят, хотя ресурсы задействованы на всю ЖЕЛЕЗКУ! Арбитры помогают Спартаку, но Спартак не выигрывает! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Глушакова надо было карточкой НАКАЗЫВАТЬ за симуляцию! 100% ГОРЧИЧНИК! Арбитр смалодушничал - Самедову показали за аналогичное картинное падение, а Глушакова ПОЖАЛЕЛИ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ скандальные судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса! Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!

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