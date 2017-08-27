Мостовой: "Проблемы "Спартака", скорее всего, связаны с психологией"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой объяснил неудачи московского "Спартака" в нынешнем сезоне.

"В прошлом сезоне у "Спартака" присутствовал чемпионский фарт. Все мы видели, что во втором круге матчи вырывались на последних минутах. А сейчас эта удача отвернулась. Нельзя сказать, что "красно-белые" плохо играют... Многие игроки еще не могут отойти от чемпионской славы. "Спартак" же много лет ничего не выигрывал, и тут на них, что называется, свалилось. Скорее всего, дело в психологии", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом "Манчестер Сити". | soccernews.ru