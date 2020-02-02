Мостовой прокомментировал дебют Смолова за "Сельту"

Экс-игрок "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался по поводу первого матча Федора Смолова в испанском клубе против "Валенсии" (0:1). Об этом сообщает Sport24.

Смолов вышел на поле на 78-й минуте.

"Ну а что, вышел в конце игры, да. На какой минуте? Что он мог там сделать? В принципе, ничего. Команда проиграла, и здесь ничего не скажешь. Если он выходит за 10 минут, и ничего не происходит, то здесь нечего комментировать.

Когда Смолов покажет первый результат? Я перед игрой говорил, что будет непросто, тем более с "Валенсией". А вот, что дальше будет... Я просто сейчас в таблицу смотрю, и вижу — беда, беда, беда", - сказал Мостовой.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.

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