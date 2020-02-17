Мостовой прокомментировал дебютный гол Смолова в Испании



Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о первом голе в Испании российского нападающего "Сельты" Федора Смолова, который отличился в поединке 24-го тура с "Реалом" (1:0, перерыв).

"Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забеёт? А что тут такого-то? Этому "Реалу" забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от "Реала Сосьедад" пропустил. Так что здорово, "Сельта" уже "Севилью" обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что 30-летний Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Испании и забил один гол.

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