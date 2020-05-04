Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Соболева в "Спартаке"
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о том, что нападающий Александр Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро за четыре года контракта.
"Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжёлый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы - можно брать сигару и курить. Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернёт футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет", - сказал Мостовой.
Напомним, что "красно-белые" арендовали Соболева зимой за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона.
В составе "Спартака" форвард сыграл 4 матча и сделал 2 ассиста.
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