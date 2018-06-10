Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно".

"Кошмарная обстановка, конечно. Моё мнение - бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы. У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом - нет. Задаюсь вопросом - как такое возможно. Но ответа на него найти не могу" - сказал Мостовой.

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