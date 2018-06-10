Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно"

Теги александр мостовойамкартосно

Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно".

"Кошмарная обстановка, конечно. Моё мнение - бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы. У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом - нет. Задаюсь вопросом - как такое возможно. Но ответа на него найти не могу" - сказал Мостовой.

Не пропустите: Стало известно, какой клуб заменит "Тосно" в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов