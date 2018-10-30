Мостовой прокомментировал ничью "Рубина" и "Спартака"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал ничью казанского "Рубина" и московского "Спартака" в рамках 12-го тура РПЛ.

"Обидно терять очки на последней минуте - победа была так близка. "Рубин" - неуступчивая команда. Считаю, что отсутствие Глушакова в стартовом составе было объяснимо", - приводит слова бывшего футболиста Спорт24.

Вчера "Рубин" ушел от поражения в игре со "Спартаком" на 90+2-й минуте.

Напомним, матч "Рубин" - "Спартак" посетил скаут "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru