Мостовой прокомментировал ничью "Рубина" и "Спартака"

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Мостовой прокомментировал ничью "Рубина" и "Спартака"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал ничью казанского "Рубина" и московского "Спартака" в рамках 12-го тура РПЛ.

"Обидно терять очки на последней минуте - победа была так близка. "Рубин" - неуступчивая команда. Считаю, что отсутствие Глушакова в стартовом составе было объяснимо", - приводит слова бывшего футболиста Спорт24.

Вчера "Рубин" ушел от поражения в игре со "Спартаком" на 90+2-й минуте.

Напомним, матч "Рубин" - "Спартак" посетил скаут "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
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