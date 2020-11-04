Мостовой прокомментировал ничью "Зенита" с "Лацио"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре "Зенит" - "Лацио" (1:1).

"Играл ослабленный "Лацио", благодаря заменам выпрямил игру. И даже мог одержать победу. И это ослабленный "Лацио". "Зениту" пока трудно в Лиге Чемпионов. Почему трудно? Этот вопрос нужно задать тренеру.

У "Зенита" много денег, но который год нет результата. Однако ключевым будет следующий матч. У "Зенита" еще остались шансы", - заявил Мостовой.

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