Мостовой прокомментировал очередное обращение Путина
Экс-игрок "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу новой речи президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление шестого, седьмого и восьмого мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить - я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трёхэтажных домов.
Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя - никто же не сказал, что эпидемия закончилась.
Поддержка экономики - это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы - нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается - мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны - и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут", - сказал Мостовой.
Напомним, режим самоизоляции в России продлен до 11 мая. Когда вернется чемпионат России - пока неизвестно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20