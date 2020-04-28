Мостовой прокомментировал очередное обращение Путина

Экс-игрок "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу новой речи президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление шестого, седьмого и восьмого мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить - я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трёхэтажных домов.

Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя - никто же не сказал, что эпидемия закончилась.

Поддержка экономики - это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы - нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается - мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны - и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут", - сказал Мостовой.

Напомним, режим самоизоляции в России продлен до 11 мая. Когда вернется чемпионат России - пока неизвестно.

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