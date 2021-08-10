Мостовой прокомментировал переход Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ПСЖ.

"Все шло к переходу Месси в Париж. Но нельзя сказать, что он выбрал деньги. Лео пошел на понижение, чтобы остаться в "Барселоне", но не сложилось. Жалко, что он ушел. Я в это никогда не верил, да и до сих пор не верю. Не могу представить "Барсу" без Месси.

Понятно, что основная задача — выиграть Лигу чемпионов. Если ПСЖ не выиграет ее с этим составом, то их надо будет разогнать всех, а футбол в Париже закрывать. У них просто сборная мира", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Ранее ПСЖ объявил о переходе Месси.

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