Мостовой прокомментировал переход Мозеса в "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о трансфере в стан "красно-белых" экс-игрока "Челси" Виктора Мозеса.
"Приход Мозеса сделает "Спартак" более вариативным, так что это плюс для клуба. Но мы помним, как получилось с Шюррле. Да и еще фамилий десять можно прибавить. Сюда многие рады приехать, чтобы заработать. Сейчас откопают кого-нибудь еще, поделят, попилят - и все. Но разница в том, что Шюррле приходил не в лидирующий "Спартак". А сейчас команда идет в группе лидеров, в неё легче вливаться.
Зачем нужно было ставить Зобнина на правый фланг обороны? Есть ведь другие футболисты в "Спартаке". Например, Ещенко, хоть он и ветеран. Вон, Жиркову 37 лет, а играет, причем один из лучших в сборной России. У Тедеско много винегрета в голове. Он до сих пор живет свалившейся славой и деньгами. Человека в нашей стране не знал вообще никто. В том сезоне он провалился, в этом действует нормально. Но состав-то у "Спартака" хороший", - передает слова Мостового "Все про спорт".
В четверг вечером "Спартак" объявил об аренде Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.
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