Мостовой прокомментировал победу "Краснодара" над ПАОКом в ЛЧ

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Мостовой прокомментировал победу "Краснодара" над ПАОКом в ЛЧ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе "Краснодара" в матче плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОК (2:1).

"Посмотрел на состав "Краснодара" - восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Все-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что "Краснодару" нужны более классные центральные защитники. Кайо играет нормально, есть Мартынович", - сказал Мостовой.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла. 

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

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