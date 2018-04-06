Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА от "Арсенала"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал крупное поражение ЦСКА от "Арсенала" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

"ЦСКА не хватило мастерства, уровня и интенсивности, мы немножко не привыкли так играть. Поэтому "Арсенал" дома при своей сумасшедшей поддержке показал более высокий класс игры, и добился такого результата. При том, что могло быть ещё хуже и счёт мог бы стать крупнее. Насколько обоснована критика в адрес обороны ЦСКА? Если команда пропускает 4 мяча - она обоснована. Другое дело, что только оборону винить не стоит, потому что обороняются не только игроки в защите, но и нападающие и полузащитники. Поэтому не стоит всё вешать на оборону. Чего можно ожидать в ответной встрече? Попытки навязать свою игру, побороться и забить" - сказал Мостовой.

Напомним, что "Арсенал" разгромил ЦСКА со счётом 4:1. Ответный матч состоится 12 апреля в Москве.

Не пропустите: Бубнов: "Шансы ЦСКА пройти "Арсенал" - пять процентов, хотя их нет". | http://soccernews.ru