Мостовой прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартак" Александр Мостовой поделился мнением о поражении московского клуба в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).

"Футбол понравился, моменты во все стороны, скорости хорошие. На три игры создали. "Спартак" не заслуживал поражения. Ничейная игра абсолютно. "Краснодару" повезло больше. Но теперь я не удивлюсь отставки Витории. Все определяет результат, а место в таблице печальное. Выправить ситуацию могут только сам игроки", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

"Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей. В настоящее время "красно-белые" с 19 очками занимают лишь 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: форвард "Наполи" заболел коронавирусом перед матчем со "Спартаком". | http://soccernews.ru