Мостовой прокомментировал признание Аршавина лучшим российским игроком в эпоху ЛЧ
Экс-игрок "Спартака", "Бенфики" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал, что думает о том, что Андрея Аршавина признали лучшим российским игроком в эпоху Лиги чемпионов.
Напомним, Аршавин занял первое место по итогам голосования в твиттере телеканала Movistarplus. У игрока - 45% голосов, у Мостового - 23%, он стал вторым.
"Не совсем понял, по какому принципу проходило голосование. Лучшим выбрали Аршавина, но при этом Андрей никогда не играл в Кубке чемпионов, пока он существовал, а наше поколение играло. Учитывали лишь игру в Лиге чемпионов? Мне кажется, не совсем правильно так оценивать. С таким же успехом можно сравнивать пятикратного чемпиона Норвегии, Финляндии или Азербайджана с трёхкратным чемпионом Германии, Англии или Испании. Так что я к этому голосованию отношусь с юмором", - сказал Мостовой.
В течение карьеры Аршавин выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". В рамках ЛЧ он сыграл 42 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
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