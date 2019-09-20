Мостовой прокомментировал провал "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями о разгромных поражениях "Краснодара" и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что "быки" были уничтожены "Базелем" (0:5), а армейцев деклассировал "Лудогорец" (1:5), забив все пять голов во втором тайме.

"Полный кошмар и провал. Не могу вспомнить, чтобы российские команды столько пропускали. Хуже быть не может, с точки зрения результата, но вы и на игру посмотрите. У нас очень любят начинать различные разговоры, тренера менять и прочее. Вот вам! Пожалуйста, спрашивайте! Когда выигрывают, то, значит, всё хорошо, а когда проигрывают, то все молчат.

"Базель" просто загнал "быков" в угол. Было такое ощущение, что "Краснодар" играет вторую игру подряд. Швейцарцы вышли свежее, агрессивнее, а наши инертно наблюдали. После 0:3 уже было всё ясно.

Что касается ЦСКА, первый тайм прошёл достаточно ровно. ЦСКА даже смотрелся агрессивнее. Во втором тайме "Лудогорец" забил шикарные голы, и на эйфории у них получалось всё, а ЦСКА полностью расклеился", - сказал Мостовой.

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