Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле

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Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение московского клуба не выкупать права на полузащитника Андре Шюррле

"Уход Шюррле логичен. В начале карьеры в клубе он показал нормальный уровень, а потом началось: то травма, то заболел, то ещё что-то. Лидером он так и не стал. Провальным его назвать нельзя. Его трансфер был из разряда получится - здорово, не получится - ну и ладно. Никто в обиде не останется. Для Шюррле это тоже не провал - пожил, Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Думаю, расставание пройдёт на позитивных эмоциях", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, немец перешел в московский клуб летом 2019 года из "Боруссии" на правах аренды.

За "красно-белых" футболист отыграл 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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