Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об итогах жеребьевки Лиги наций.
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе 3 Лиги B.
"Ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Все-таки в Лиге наций есть принцип разделения.
У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остается немного в тени мирового футбола. Турция - непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, все-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы", - сказал Мостовой.
1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4