Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

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Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об итогах жеребьевки Лиги наций.

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе 3 Лиги B.

"Ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Все-таки в Лиге наций есть принцип разделения.

У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остается немного в тени мирового футбола. Турция - непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, все-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы", - сказал Мостовой.

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

Не пропустите: Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21| http://soccernews.ru
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