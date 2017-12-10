Мостовой прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Головину

Экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о слухах, которые связывают Александра Головина с "Челси".

"Я думаю, что сейчас ему будет трудно. Не вижу, вместо кого он может играть. Если его и хотят подписать, то, скорее всего, на перспективу. Все-таки это молодой футболист, а "Челси" ставит высокие задачи. Не вижу, чтобы он был сильнее кого-то. И опять же, одно дело играть в России, а другое - в АПЛ.

Поэтому, скорее всего, это на перспективу. Задатки у Головина есть, плюс владелец клуба - русский. Да и денег у команды тоже много. Купят несколько футболистов для конкуренции" - приводят слова Мостового российские СМИ.

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