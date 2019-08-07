Мостовой прокомментировал стоимость трансфера Тиля в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что клуб переплатил за голландского новичка Гуса Тиля.

Напомним, что трансфер 21-летнего хавбека обошёлся "красно-белым" в 18 миллионов евро.

"Я этого игрока не видел, не знаю. Мне кажется, что сумма за него всё равно завышена. Сами понимаете, что игрок из Нидерландов, не совсем известный, и платить 18-20 миллионов? За такие деньги берут очень сильного нападающего, который тебе гарантирует хотя бы 15 мячей. Если футболист хороший, то хорошо. Но цена и качество - не совсем понимаю рынок покупок. За игрока молодёжной сборной такие деньги - это чересчур.

Каждый день, когда общаюсь с кем-то, то говорю: отчего такая цена? Есть же футболисты посильней. Просто пример был с "Нефтчи", который играл с "Арсеналом" из Тулы - никто даже не знал, кто в "Нефтчи" играет, и пожалуйста, 3:0 выиграли. Там иностранцы стоят меньше, чем 1 миллион, их где-то же находят.

Проблема же не в том, чтобы срубить бомбические деньги. Ты найди игрока, который стоит дёшево, и чтобы потом он был суперфутболистом, например. Это трудно найти. Для меня не показатель, что заплатили какие-то деньги. Если есть, что не платить? 20 миллионов, я считаю, что очень много. Понимаю, время не стоит на месте, и 80 миллионов за футболиста - уже нормальная цена. Но опять же, есть же футболисты в 10 раз дешевле, и я думаю, что они не хуже", - сказал Мостовой.

Тиль перешёл в "Спартак" из "АЗ Алкмара" и заключил с российским клубом контракт до 2023 года.

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