Мостовой прокомментировал заражение шести игроков "Ростова" коронавирусом

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу заражения шести футболистов "Ростова" коронавирусом перед матчем 23-го тура РПЛ с "Сочи".



"Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же всё произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать "Ростов" пожёстче, выписать большой штраф. Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернётся ситуация", - цитирует Мостового "Чемпионата".

Напомним, в клубе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, из-за чего всей команде и тренерскому штабу пришлось уйти на карантин.

19 июня "Ростов" должен сыграть с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.

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