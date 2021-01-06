Мостовой раскритиковал Игнатьева за видео с пивом

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Мостовой раскритиковал Игнатьева за видео с пивомЭкс-футболист сборной России Александр Мостовой выразил возмущение по поводу видео нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева, сообщает "Чемпионат".

Напомним, 22-летний игрок во время отпуска танцует на пляже с бутылкой пива. После резонанса в прессе и соцсетях, он удалил видео.

"Видео Игнатьева с пивом — это так глупо и бездарно. Не понимаю, с чем это связано. С молодостью? Деньгами? Или невоспитанностью? Одно радует, что не с ящиком плясал, а с одной бутылкой" 

Да, он празднует День Рождения. Но это не повод выкладывать такие ролики. Я с трудом вспомнил, кто это, если честно. Если он сейчас так относится к себе, то не удивлюсь, если он закончит до 30 с футболом", — сказал Мостовой.

Читать также: Игнатьев из-за критики удалил видео танца с с бутылкой пива | http://soccernews.ru
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