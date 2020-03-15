Мостовой раскритиковал поведение тренера "Спартака" Тедеско во время матчей

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказал недовольство поведением главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в ходе матчей.

"О поведении на бровке этого специалиста я говорил ещё с первого его матча в России. А то, что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА... Это была провокация и Гончаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке. Ощущение, будто Тедеско ведёт себя как юноша, на которого свалились слава и деньги. Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьёзном уровне. Нам-то что бегать, мы своё уже отбегали", - сказал Мостовой.

34-летний Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

Под руководством немецкого специалиста "народная команда" провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

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