Мостовой раскритиковал Путина за надбавки врачам в условиях пандемии коронавируса
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу решения президента страны Владимира Путина увеличить оклад медработникам, которые работают с больными коронавирусом.
"Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: "Ну ёлки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было". Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.
Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: "В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?" Не забывайте, что, условно, 25 тысяч ещё месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара - совсем другой", - сказал Мостовой.
По решению Путина, врачи на протяжении трех месяцев будут дополнительно получать по 80 тысяч, медсестры - по 50 тысяч, младший персонал - по 25 тысяч.
По последним данным, в России количество заразившихся коронавирусом - 8 тыс 672 человека, выздоровело - 580 людей, умерли - 63 человека.
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